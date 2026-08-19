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19 августа, 07:29

Происшествия

Оппозиционер Власенко найден мертвым в Варшаве

Фото: 123RF.com/joseh51

В Польше найден мертвым 71-летний бывший дальневосточный депутат, участник "Съезда народных депутатов" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Сергей Власенко, сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба. Его слова приводит РИА Новости.

Тело обнаружили в квартире Власенко в варшавском районе Мокотув. Как уточняет Polskie Radio, это произошло вечером в понедельник, 17 августа. Власенко нашел его знакомый, который проник в квартиру через балкон.

По предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Результаты осмотра не указывают на причастность третьих лиц к его гибели.

Ранее пропавший в Черногории 21-летний россиянин Георгий Соломатин был найден мертвым. Тело молодого человека обнаружили утром 4 августа. По неподтвержденной информации, рассматривается версия о суициде.

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