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19 августа, 08:24

Транспорт

Движение транспорта ограничат на участках Садового кольца 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта ограничат на участках Садового кольца 23 августа из-за проведения "Большого фестиваля бега". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, с 00:01 до 14:00 нельзя будет проехать от Баррикадной улицы до Лихова переулка через Маяковский тоннель, Садовую-Триумфальную и Садовую-Каретную улицы. С 00:01 до 19:00 перекроют улицу Земляной Вал от Покровки до Таганского тоннеля.

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

С 00:01 до 21:00 движение закроют на улице Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста, а также на самом мосту до Крымской эстакады. С 07:00 до 13:30 ограничения введут на участках от Лихова переулка до Покровки: на Самотечной эстакаде, Садовой-Сухаревской улице, Малой и Большой Сухаревских площадях, Садовой-Спасской и Садовой-Черногрязской улицах.

С 07:00 до 21:00 будет закрыт Зубовский бульвар от Крымской эстакады до Зубовской улицы. С 07:30 до 18:30 перекроют участок от Таганского тоннеля до улицы Крымский Вал через Большой и Малый Краснохолмские мосты, улицы Зацепский Вал и Валовую, а также Добрынинский и Октябрьский тоннели.

Кроме того, с 00:01 23 августа до окончания мероприятия на всех перекрытых участках будет запрещена парковка. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Также до 15 сентября движение транспорта ограничено в Проектируемом проезде № 2257. На участке от дома 31, строения 7, до дома 33а, строения 3, по Алтуфьевскому шоссе перекрыта одна полоса и организовано одностороннее движение. Это связано с проведением строительных работ.

Новости Москвы: схему движения изменили в тоннеле под Каширским шоссе

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