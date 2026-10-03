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03 октября, 18:26

Происшествия

Пятеро погибших обнаружены при разборе завалов после пожара на Краснозаводском химзаводе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На месте пожара на территории Краснозаводского химического завода в Сергиево-Посадском округе Подмосковья обнаружены тела пяти человек. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий в своем канале в MAX.

"Это невосполнимая утрата и наша общая боль", – написал Лужецкий.

Он выразил соболезнования родным погибших и добавил, что им оказывают психологическую помощь. По словам Лужецкого, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Специалисты продолжают следить за состоянием воздуха: превышения допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано, угрозы для жителей Краснозаводска и округа нет.

Пожар в одном из производственных корпусов завода начался вечером 1 октября. Огонь охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров, обрушение конструкций произошло на площади 2 тысячи квадратных метров.

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