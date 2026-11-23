Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи из России жалуются на сбои в работе серверов Rockstar Games, разработчика серии видеоигр Grand Theft Auto (GTA) и Red Dead Redemption, следует из данных портала Downdetector.

Большая часть жалоб поступила из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Пермского края – по 3%. По состоянию на 13:40 за сутки на работу серверов пожаловались около 2,9 тысячи раз.

Ранее пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе онлайн-сервиса PlayStation Network. Больше всего жалоб поступило из Германии, где игроки оставили свыше 6,6 тысячи сообщений о неполадках. Из них 56% столкнулись с невозможностью авторизоваться в системе, а еще 33% сообщили о проблемах с подключением к серверу.

Среди стран с наибольшим числом обращений оказались Великобритания, где зафиксировали около 6,2 тысячи жалоб, и Франция – более 3,3 тысячи. В Соединенных Штатах на сбои пожаловались 1,6 тысячи человек.

