Пользователи Steam по всему миру пожаловались на сбои в работе сервиса

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Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру пожаловались на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта платформы Downdetector, которая отслеживает отключения и неполадки на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начали фиксировать приблизительно в 16:57 по московскому времени. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и ряда других стран.

Чаще всего игроки жалуются на сбои при соединении с сервером и проблемах со входом в учетную запись. Кроме того, поступают жалобы на загрузку и обновление игр.

Онлайн-сервис для покупки игр Steam предлагает около 30 тысяч игр, число его пользователей превышает 100 миллионов человек.

Ранее стало известно, что сбой в облачной платформе Google Cloud корпорации Google привел к тому, что мобильные приложения и сайты десятков банков, компаний и правительственных организаций в Великобритании стали недоступны или работают нестабильно.

Проблемы испытывали банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD.

По сообщениям пользователей, сбой затронул также сайты Национальной службы здравоохранения, правительства Великобритании, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft – Teams, Outlook и 365.

