"Яндекс 360" восстановил часть ранее недоступных из-за ограничений функций

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Платформа "Яндекс 360" восстановила часть ранее недоступных функций из-за ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании в MAX.

В корпорации отметили, что пользователям снова доступны основные возможности "Почты", "Диска", "Документов", "Календаря", "Трекера" и "Телемоста". В компании добавили, что сейчас делается все возможное для возвращения и остальных привычных функций.

8 октября "Яндекс" сообщил о перебоях в работе ряда сервисов после пожара в дата-центре в Рязанской области, тогда работу площадки приостановили. Кроме того, из-за атак БПЛА пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Позже "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

К настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" также снова доступны пользователям в России. Можно вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты на дом, арендовать каршеринг и самокаты, а также воспользоваться зарядкой смартфона.

Помимо того, "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ". Теперь рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом. Компания продолжает работать над восстановлением всех функций продуктов "Яндекс Рекламы".