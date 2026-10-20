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20 октября, 14:42 (обновлено 20.10.2026 15:07)

Технологии

Пользователи Mail.Ru сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В работе сервиса Mail.Ru в России наблюдался сбой. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Пользователи начали сообщать о проблемах в районе 14:15 по московскому времени. В результате количество жалоб за час превысило 1,2 тысячи, а за сутки – 1,6 тысячи.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы. Также о неполадках сообщили пользователи из Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской и Московской областей. В основном жалобы направлены на работу сервиса, личного кабинета и сайта.

В свою очередь, пресс-служба Mail.Ru заявила, что в настоящее время все сервисы работают в штатном режиме.

Ранее пользователей предупредили о перебоях в работе сервиса "Авито", которые были связаны с техническими проблемами на стороне одного из провайдеров. За час на работу платформы пожаловались 1,8 тысячи раз.

Люди заметили проблемы в работе сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Позже работа сервиса была полностью восстановлена.

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