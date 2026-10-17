17 октября, 19:02Технологии
Два оператора связи в Петербурге предупредили о неполадках с интернетом
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Санкт-Петербурге два независимых оператора связи, "П.А.К.Т." и "еТелеком", предупредили абонентов о проблемах с интернетом. Причиной стала мощная DDoS-атака на серверное оборудование.
На странице соцсети компании "П.А.К.Т." сообщается, что из-за атаки у части пользователей возможны перебои с доступом в сеть и личный кабинет. Аналогичное уведомление опубликовал и "еТелеком". Оба оператора пообещали восстановить работу в ближайшее время.
По данным Downdetector, на сбои пожаловались более 500 человек. Больше всего жалоб, 43%, пришлось на пользователей "еТелеком".
Ранее перебои наблюдались у сервисов Сбера, чей дата-центр 14 октября подвергся атаке беспилотников в Саратовской области. Также заметили проблемы и пользователи Mail.ru.
Кроме того, массовый сбой в тот день произошел в ряде других российских сервисов. Пользователи пожаловались на неполадки в работе экосистемы для бизнеса "Контур", "Точка Банка", "Самоката" и Ozon.