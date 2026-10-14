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14 октября, 09:55

Происшествия

Сбер сообщил об атаке беспилотников на ЦОД в Саратовской области

Фото: TACC/NEWS.ru/Сергей Булкин

Беспилотники атаковали центр обработки данных Сбербанка в Балакове Саратовской области, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, передает ТАСС.

Однако он подчеркнул, что все системы и сервисы банка работают в штатном режиме.

В результате атаки дронов, произошедшей в Балакове в ночь на 14 октября, повреждены несколько жилых домов. По предварительным данным, погиб один человек. В городе отменили занятия в школах, а также приостановили работу детских садов.

Ранее сообщалось, что пользователи "Циана" могут столкнуться с ограничениями в работе отдельных функций сервиса: сайт и приложение перестали работать из-за аварий на объектах инфраструктурного партнера. Специалисты занимаются восстановлением доступа, но для полного устранения последствий необходимо дополнительное время.

С похожими сбоями столкнулись и сервисы "Яндекса" после того, как атака БПЛА вызвала пожар в дата-центре в Сасове Рязанской области, из-за чего работа объекта полностью остановилась. Помимо этого, позже был нанесен удар по крупнейшему дата-центру в Калуге, из-за чего несколько модулей вышли из строя.

Также повреждения получила инфраструктура во Владимире. Это привело к массовым сбоям, пользователи не могли открыть "Яндекс Go", "Яндекс Пэй", "Музыку", "Алису" и другие приложения.

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