Занятия в школах и детских садах Балакова в Саратовской области отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Балакове Саратовской области 14 октября отменили занятия в школах и приостановили работу детских садов. Об этом сообщил глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин в своем канале в мессенджере MAX.

Родителям рекомендовали обращаться за подробной информацией непосредственно в образовательные учреждения или по телефону комитета образования районной администрации.

Решение приняли на фоне атаки беспилотников на регион.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении нескольких домов в Балакове. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб человек.