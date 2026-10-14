Собянин: уничтожены еще 20 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 20 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого градоначальник сообщал об уничтожении 126 аппаратов с вечера 13 октября. С учетом новой атаки общее число сбитых беспилотников за этот период достигло 146.

На фоне атаки была ограничена работа четырех московских аэропортов. Росавиация ввела временные меры на прием и отправку самолетов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. Более 30 воздушных судов, следовавших в столицу, были вынуждены изменить маршруты.