В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В аэропорту Шереметьево временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сроки их действия в сообщении не уточняются.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели также в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти авиагавани прекратили обслуживание рейсов в рамках мер безопасности.

На этом фоне Сергей Собянин сообщил об уничтожении 20 беспилотников, летевших в сторону столицы. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.