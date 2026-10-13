SMH: австралийская авиакомпания Qantas отменила рейс из-за постельных клопов в самолете

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Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейс из Рима в Перт после того, как на борту самолета нашли постельных клопов, а пассажиры пожаловались на укусы насекомых. Об этом сообщила Sydney Morning Herald (SMH) со ссылкой на перевозчика.

Насекомых обнаружили в передней части салона эконом класса Boeing 787 Dreamliner, выполнявшего рейс QF5 из Перта в Рим 9 октября. Во время перелета часть пассажиров обратилась к бортпроводникам с жалобами на укусы. Пострадавшим выдавали антигистаминные препараты, но их запас на борту закончился.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за произошедшее. После посадки в Риме самолет временно вывели из эксплуатации для санитарной обработки. Из-за этого пришлось отменить обратный рейс QF6 из Рима в Перт, запланированный на 10 октября.

Пассажиров отмененного рейса разместили в гостиницах, им также перебронировали билеты на другие рейсы – в течение 48 часов от первоначально запланированного времени вылета.

В Qantas добавили, что уборку салонов проводят регулярно, а санитарную обработку – каждые 50 дней, но в этом случае потребовались дополнительные меры для уничтожения насекомых.

Ранее сообщалось, что в Канаде отменили рейс авиакомпании Porter Airlines после того, как ребенок отказался пристегнуть ремни безопасности. Самолет готовился вылететь из международного аэропорта Виктория в Британской Колумбии.

Сначала члены экипажа планировали высадить только несовершеннолетнего с родителем, но в итоге борт пришлось покинуть всем пассажирам. Рейс задержали до следующего дня.