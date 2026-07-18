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18 июля, 17:56

Общество

Дезинсекция кресел проведена в аэропорту Домодедово, где нашли клопа

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Собственник массажных кресел в аэропорту Домодедово выполнил предписание Роспотребнадзора и провел дезинсекцию после того, как пассажир сообщил об укусе клопа. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Инцидент произошел 15 июля 2026 года. По данным управления, в здравпункт аэропорта обратился пассажир, который рассказал, что, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, заметил на своей одежде клопа.

В тот же день управление Роспотребнадзора выдало собственнику кресел предписание о проведении дезинсекции, а эксплуатацию оборудования прекратили.

"16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции", – говорится в сообщении ведомства.

В управлении подчеркнули, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее на массовое распространение клопов в нескольких депо пожаловались сотрудники метро Бухареста. Работники сообщали, что комнаты отдыха "кишат клопами". Из-за опасений принести насекомых домой некоторые сотрудники начали пользоваться своими раскладушками и матрасами.

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