Дезинсекция кресел проведена в аэропорту Домодедово, где нашли клопа

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Собственник массажных кресел в аэропорту Домодедово выполнил предписание Роспотребнадзора и провел дезинсекцию после того, как пассажир сообщил об укусе клопа. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

Инцидент произошел 15 июля 2026 года. По данным управления, в здравпункт аэропорта обратился пассажир, который рассказал, что, находясь в массажном кресле в зале ожидания на втором этаже, заметил на своей одежде клопа.

В тот же день управление Роспотребнадзора выдало собственнику кресел предписание о проведении дезинсекции, а эксплуатацию оборудования прекратили.

"16.07.2026 собственник представил акт о проведении дезинсекции", – говорится в сообщении ведомства.

В управлении подчеркнули, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее на массовое распространение клопов в нескольких депо пожаловались сотрудники метро Бухареста. Работники сообщали, что комнаты отдыха "кишат клопами". Из-за опасений принести насекомых домой некоторые сотрудники начали пользоваться своими раскладушками и матрасами.