Врач Скорогудаева назвала низкой вероятность вспышки чесотки в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Риск завоза и распространения чесотки в России существует, однако при грамотном подходе вспышка маловероятна. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Так она прокомментировала новость о том, что в Чехии зафиксировали крупнейшую за 30 лет эпидемию чесотки: с начала года зарегистрировано свыше 7 тысяч случаев. Четверо заболевших скончались.

Скорогудаева пояснила, что заболевание вызывается клещом, обитающим в верхних слоях кожи. Он прогрызает каналы и откладывает яйца. Симптомы усиливаются ночью, когда паразит наиболее активен.

"Передается заболевание от человека к человеку через тесный контакт: рукопожатия, объятия, использование общих предметов быта (полотенца, постельное белье). <...> Первые признаки появляются на кистях, особенно в межпальцевых промежутках, где видны папулы – следы входа и выхода клеща. Сильный зуд, усиливающийся ночью, – главный симптом", – сказала специалист.

По словам врача, длительное течение болезни провоцирует мощную аллергическую реакцию, которая ослабляет иммунитет и может обострить хронические заболевания. Особенно тяжело чесотку переносят дети и пожилые люди. При этом смертельные случаи крайне редки, но на фоне ослабленного организма и при отсутствии лечения могут произойти, уточнила собеседница.

"Скорее всего, в Чехии просто зафиксировали очаг, который долго оставался незамеченным. Врачи могли ошибаться в диагнозах, люди лечились самостоятельно, а клещ тем временем распространялся. Когда очаг все-таки обнаружили, стало казаться, что это массовая вспышка", – указала дерматолог.

Она подчеркнула, что такие ситуации случаются регулярно в разных странах, но их не всегда предают огласке, и напомнила про историю с клопами во Франции перед Олимпиадой. По мнению Скорогудаевой, это яркий пример того, что проблема существовала давно, но о ней заявили, когда появилась необходимость.

Говоря о лечении, специалист указала, что оно должно быть комплексным. Мази и препараты не убивают клеща с первого раза, поэтому нужно не только наносить средства, но и параллельно обрабатывать одежду, постельное белье и полотенца.

"Чтобы остановить распространение, недостаточно усилий одного человека – необходима работа санитарно-эпидемиологических служб: выявление очагов, лечение всех контактных, разъяснение правил гигиены. Но системная профилактика требует денег, и в реальности такие меры проводятся лишь при серьезных угрозах, как это было с COVID-19", – рассказала врач.

Миграция и туризм создают условия для распространения инфекций. В любой стране есть больные чесоткой, и, если надзор за ситуацией ослабевает, люди реже обращаются к врачам, а медпомощь становится дороже – очаги растут, добавила Скорогудаева.

"Клещи и другие паразиты (вши, клопы) полностью не исчезают никогда. Они просто становятся менее заметными, когда есть работающие санитарные службы и люди соблюдают элементарные правила гигиены. Если эти механизмы дают сбой – жди новых вспышек", – резюмировала она.

Между тем число умерших из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 438 человек. Подтверждено 1 406 случаев заражения, 192 человека полностью выздоровели.

О вспышке инфекции в ДРК стало известно в начале мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

При этом риск распространения лихорадки в РФ отсутствует, указывали в Роспотребнадзоре. Специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в международном пространстве.