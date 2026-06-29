Вспышки гриппа птиц в 2025 году регистрировались в 8 регионах России

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Вспышки гриппа у дикой и домашней птицы регистрировались в 2025 году в 8 регионах России. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

Согласно данным ведомства, в 2025 году ситуация по высокопатогенному гриппу птиц сохранялась напряженной. В результате диагностики биоматериала было определено, что вспышки вызваны вирусами гриппа подтипа А(H5N1).

Циркулирующие в настоящее время в России вирусы сохраняют высокий уровень генетической идентичности с рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинными штаммами. Большинство из них чувствительны к действию противовирусных препаратов и не содержат маркеров повышенной патогенности.

Ранее ВОЗ оценила риск распространения птичьего гриппа как низкий после регистрации первого в Европе случая заражения вирусом A(H9N2). Случаи заражения поступили из стран Африки и Азии, где эти вирусы также обнаруживаются у домашней птицы.