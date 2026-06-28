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Контакты по украинскому урегулированию налажены по скольким линиям, заявил Владимир Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Мы внимательно относимся – говорю сейчас без всякой иронии – к каждому предложению, которое поступают с той стороны", – подчеркнул глава государства.

Например, России предлагают приостановить взаимные удары вглубь территорий РФ и Украины. По словам президента, это связано с тем, что российские удары более мощные и разрушительные, и приводят к "действительно серьезным последствиям".

Еще одно предложение – ограничить боевые действия четырьмя регионами, а именно – Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Если Россия согласится, ВСУ смогут снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей.

"В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", – отметил российский лидер.

Путин добавил, что украинские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре не только для нанесения ущерба, но и для подпитки "информационной операции", а также для того, чтобы заставить Россию на небольшое время остановить наступление и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя условиях. Россия такого шанса не даст.

Президент указал на то, что "террористические вылазки", совершаемые Киевом, не влияют на ситуацию на фронте. В частности, ВС РФ активно и решительно формирует зону безопасности на сумском направлении, а в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.

"Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье", – добавил российский лидер.

Он также предположил, что ВСУ могут провести отвлекающую операцию, чтобы отвлечь Россию от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии, однако это является главной задачей ВС РФ.

Кроме того, на сумском и волчанском направлении российские военные создают безопасную зону вдоль границ России. Эта задача была поставлена после того, как ВСУ вторглись в Курскую область и атаковали приграничье. В настоящий момент до Сум осталось около 10,5 километров, но политических планов на этот город нет.

При этом украинские формирования уже пытались контратаковать российские вооруженные силы в районе Купянска, но эти попытки были безуспешными.

Одновременно с этим третья общевойсковая армия "Южной" группировки войск двигается к Славянску "хорошим темпом" – до города осталось около 8–9 километров. Помимо этого, войска России подошли к населенному пункту Доброполье и прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, которая считалась неприступной.

"За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт", – отметил Путин.

Он также указал на то, что армия России будет продолжать делать все, чтобы достичь цели специальной военной операции.

Ранее глава государства заявил, что страну не могут победить на поле боя. Он поблагодарил всех российских граждан, таких как солдат, офицеров, добровольцев и многих других, кто выполняет на своем посту работу и служит Родине, несмотря на риск.

По мнению Путина, России необходимо создавать все условия, чтобы герои СВО, являющиеся подлинной элитой страны, продолжали служение в гражданских сферах – экономике, политике или в муниципальном управлении.

