Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 22:56

Политика
Главная / Новости /

Путин: контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям

Контакты по украинскому урегулированию налажены по нескольким линиям – Путин

Фото: kremlin.ru

Контакты по украинскому урегулированию налажены по скольким линиям, заявил Владимир Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Мы внимательно относимся – говорю сейчас без всякой иронии – к каждому предложению, которое поступают с той стороны", – подчеркнул глава государства.

Например, России предлагают приостановить взаимные удары вглубь территорий РФ и Украины. По словам президента, это связано с тем, что российские удары более мощные и разрушительные, и приводят к "действительно серьезным последствиям".

Еще одно предложение – ограничить боевые действия четырьмя регионами, а именно – Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Если Россия согласится, ВСУ смогут снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей.

"В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит", – отметил российский лидер.

Путин добавил, что украинские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре не только для нанесения ущерба, но и для подпитки "информационной операции", а также для того, чтобы заставить Россию на небольшое время остановить наступление и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя условиях. Россия такого шанса не даст.

Президент указал на то, что "террористические вылазки", совершаемые Киевом, не влияют на ситуацию на фронте. В частности, ВС РФ активно и решительно формирует зону безопасности на сумском направлении, а в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.

"Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье", – добавил российский лидер.

Он также предположил, что ВСУ могут провести отвлекающую операцию, чтобы отвлечь Россию от окончательного освобождения Донбасса и Новороссии, однако это является главной задачей ВС РФ.

Кроме того, на сумском и волчанском направлении российские военные создают безопасную зону вдоль границ России. Эта задача была поставлена после того, как ВСУ вторглись в Курскую область и атаковали приграничье. В настоящий момент до Сум осталось около 10,5 километров, но политических планов на этот город нет.

При этом украинские формирования уже пытались контратаковать российские вооруженные силы в районе Купянска, но эти попытки были безуспешными.

Одновременно с этим третья общевойсковая армия "Южной" группировки войск двигается к Славянску "хорошим темпом" – до города осталось около 8–9 километров. Помимо этого, войска России подошли к населенному пункту Доброполье и прорвали трехрядную линию инженерных заграждений, которая считалась неприступной.

"За городом Доброполье, обращаю на это внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальный опорный пункт", – отметил Путин.

Он также указал на то, что армия России будет продолжать делать все, чтобы достичь цели специальной военной операции.

Ранее глава государства заявил, что страну не могут победить на поле боя. Он поблагодарил всех российских граждан, таких как солдат, офицеров, добровольцев и многих других, кто выполняет на своем посту работу и служит Родине, несмотря на риск.

По мнению Путина, России необходимо создавать все условия, чтобы герои СВО, являющиеся подлинной элитой страны, продолжали служение в гражданских сферах – экономике, политике или в муниципальном управлении.

Читайте также


властьполитика

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика