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28 июня, 19:22

Политика

Израиль принял резолюцию о признании геноцида армян

Фото: depositphotos/dnaveh​

Правительство Израиля одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

"Историческое решение. Правительство Израиля единогласно одобрило предложение министра иностранных дел Гидеона Саара о признании геноцида армян", – указано в сообщении.

Саар назвал это ужасающим событием, которое произошло более 100 лет назад. По его словам, геноцид привел к убийству 1,5 миллиона человек и разрушению древнего культурного и исторического наследия".

Как отметило РИА Новости, Израиль долго не признавал геноцида, однако из-за ухудшения отношений с Турцией предпринял соответствующие шаги.

В конце XIX – начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. Факт геноцида армян признали 23 государства, Европарламент и Всемирный совет церквей.

Ранее Владимир Путин пожелал армянскому народу благополучия и процветания в приветственном послании участникам памятных мероприятий, посвященных 111-й годовщине геноцида армян. Президент отметил, что гонения и репрессии тех лет стали незаживающей раной для многих поколений.

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