FT: Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки экспорта из Армении

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Евросоюз разрабатывает пакет экономической поддержки экспорта из Армении, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

"Европейская комиссия разрабатывает так называемые автономные торговые меры, которые снизят пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", – говорится в статье.

Собеседники издания отметили, что предлагаемая мера охватит порядка 20 категорий товаров и будет официально выдвинута для рассмотрения в течение нескольких недель. Двое источников уточнили, что инициативу может затормозить вопрос армянского коньяка – одного из основных экспортных товаров Армении, учитывая важность производства коньяка для Франции.

Ранее Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с поставками своих товаров на рынок России. Ереван попросил организацию рассмотреть вопрос действующих ограничений и барьеров в рамках предусмотренных процедур.

Россельхознадзор ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении с 12 июня. Меры будут действовать до выработки механизма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.