Армения пожаловалась в ЕЭК на ограничения экспорта в Россию

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Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за проблем с поставками своей продукции на российский рынок. Об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папоян в парламенте, передает РИА Новости.

Ереван попросил комиссию рассмотреть вопрос действующих ограничений и барьеров в рамках предусмотренных процедур. При этом армянские власти сообщили, что не получали от российской стороны уведомлений о пересмотре цен на газ, а поставки топлива продолжаются в штатном режиме.

Комментируя ситуацию в эфире радиостанции "Комсомольская правда", кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отметил, что ранее обозначенные Москвой меры пока носят предупредительный характер. По его словам, ограничения на поставки отдельных товаров в Россию можно рассматривать как сигнал армянским властям.

"Красные линии обозначены в целом. Это не значит, что весь арсенал сразу же будет включен. То есть есть определенные ограничения по поставкам продукции на российский рынок. Ну это как бы такие предупредительные выстрелы были сделаны", – подчеркнул Притчин.

Эксперт добавил, что дальнейшее развитие отношений будет зависеть от политического курса Еревана после завершения внутриполитической кампании и готовности армянских властей к прагматичному взаимодействию с Москвой.

Россельхознадзор с 30 мая приостановил ввоз из Армении клубники, томатов, огурцов, перцев и зелени из-за 181 случая выявления карантинных объектов за год, а с 2 июня под запрет также подпали виноград и косточковые плоды. В Минэкономразвития РФ заявили, что ограничения не повлияют на экономику и инфляцию в России, так как у страны есть другие поставщики.

СМИ сообщали, что Армения рискует потерять практически весь доход от экспорта клубники в случае закрытия российского рынка. Согласно данным ООН, за 11 месяцев 2025 года республика продала ягод за рубеж на 12,51 миллиона долларов, из них на Россию пришлось 12,14 миллиона, что составляет 97% от совокупного экспорта.