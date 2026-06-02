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02 июня, 12:12

Экономика

Армения может лишиться почти всего экспорта клубники из-за ограничений России

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Армения рискует потерять практически весь доход от экспорта клубники, если лишится российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным платформы ООН Comtrade, поставки ягод в РФ составляют подавляющую долю в зарубежных продажах республики.

За 11 месяцев 2025 года Армения продала клубники за рубеж на 12,51 миллиона долларов, из них на Россию пришлось 12,14 миллиона. По расчетам агентства, за весь прошлый год Ереван отправил в Москву ягод примерно на 13,25 миллиона долларов, что составляет 97% от совокупного экспорта в 13,65 миллиона. Небольшие партии также закупали ОАЭ, Катар и Казахстан.

Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники 30 мая. Причина – частые нарушения: за год выявлен 181 случай карантинных объектов. С 2 июня ограничения расширили и под запрет также подпали свежий виноград и косточковые плоды, включая вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики и нектарины.

Меры затронут и транзит этих товаров в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до создания механизма безопасности поставок. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что запрет не повлияет на экономику и инфляцию в России, так как у страны есть другие поставщики.

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