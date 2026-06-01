Россельхознадзор призвал Армению приостановить сертификацию рыбы в адрес РФ

Армении с 2 июня следует приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В период с 21 по 27 мая ведомство провело инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий, а также посетило фермы по содержанию и разведению форели. При этом 50% компаний отказались от проверки.

По результатам инспекции Армении предписано временно остановить оформление ветеринарных сертификатов для всех предприятий республики, кроме двух компаний, которые успешно прошли проверку. Мера будет действительна до урегулирования возникшей ситуации.

Уточняется, что рыбные товары допущенных заводов будут ввозиться в РФ при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

Вместе с тем с 30 мая в Россию временно ограничен ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники из Армении. Это связано с выявлением 181 случая карантинных объектов.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов отметил, что, несмотря на вводимые ограничения, предпосылок к дефициту перечисленных продуктов в российских торговых сетях нет. Он объяснил, что у крупных ретейлеров выстроена диверсифицированная система поставок, а основную долю овощей на магазинных полках составляет российская продукция.