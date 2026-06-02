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02 июня, 17:58

Общество

Путин считает, что в России еще много рекламы на латинице

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заявил, что в России еще много рекламы на латинице.

"Знаете, мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, ну вот эта реклама на латинице сплошь и рядом", – отметил он.

Российский президент добавил, что в Москве такой рекламы чуть меньше, но все равно достаточно много. Причем, по мнению президента, иногда латиница на рекламных вывесках используется необоснованно.

Глава государства также обратил внимание, что есть бренды, которые не могут менять свои названия, однако это и не требуется.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о защите русского языка в сфере бизнеса. Согласно ему, любая информация для потребителя должна подаваться исключительно на русском языке. В частности, владельцы магазинов должны менять вывески, все они должны быть написаны на русском.

Но есть и исключения. Если товарный знак прошел государственную регистрацию, то его можно использовать в первоначальном виде. В том числе это правило распространяется и на латиницу.

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