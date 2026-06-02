02 июня, 17:45Экономика
Внебиржевой курс доллара поднялся выше 73 рублей впервые с 15 мая
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Расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 73 рублей впервые с 15 мая. Это следует из данных торгов.
По состоянию на 17:22 по московскому времени, показатель увеличился на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием – до 73,04 рубля.
Ранее экономист Денис Ракша заявил, что российская валюта укрепилась из-за роста мировых цен на нефть. Он напомнил, что в последние годы российская валюта из-за действия бюджетного правила несильно зависела от нефтяных котировок. Ситуация поменялась после отмены Минфином РФ этого правила на фоне войны в Персидском заливе.
Нефть из-за обострения конфликта подорожала. Ракша отметил, что у рубля не было другого сценария, кроме укрепления. По его мнению, рубль будет придерживаться этой позиции до тех пор, пока ситуация на рынке не изменится.
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