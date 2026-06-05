Путин заявил, что зарплаты в России выросли на 30% за 5 лет

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За 5 лет зарплаты в России выросли на 30% в реальном выражении, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"<...> именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темпы, безусловно, высокие", – объяснил президент.

Он указал, что дальнейший рост зарплат должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Кроме того, необходима эффективная организация производства, а за основу следует взять современные технологические решения российской инженерной школы. Путин отметил, что она считается "сильной".

При этом уровень безработицы в России составляет около 2,2% экономически активного населения. Глава государства подчеркнул, что это один из самых низких результатов среди промышленно-развитых стран.

Президент также добавил, что профессиональные навыки должны хорошо оплачиваться, так как Россия будет конкурентоспособна и демографически успешна только в случае высоких зарплат и качества жизни. По словам Путина, суверенитет страны определяют человеческие знания и квалификация, а также умение овладеть передовыми технологиями, чтобы создавать прорывные товары и услуги.

Ранее Путин подчеркивал, что число людей, проживающих за чертой бедности, должно было снизиться до 7% к 2030 году. Однако данная задача была выполнена уже в 2025-м, поскольку этот показатель составил 6,7%.

Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, отмечал, что реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на 4,4%. За трехлетний период реальный заработные платы увеличились на 23,9%.

