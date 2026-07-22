Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 12:24

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Анна Пересильд рассказала, что поступила в МШК из-за возможности сниматься в кино

Анна Пересильд раскрыла, почему поступила в МШК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Анна Пересильд выбрала Московскую школу кино (МШК) из-за возможности получать профессиональную практику, продолжая сниматься в кинопроектах. Это стало ключевым аспектом для девушки, передает "СтарХит".

По ее словам, при выборе учебного заведения для нее было важно, чтобы там были определенные условия.

"Выбрала МШК, потому что не хотела пропадать. Я планирую учиться ответственно, это не просто какая-то формальность. Я хочу, чтобы это было честно", – отметила она.

Она также подчеркнула, что не хочет подводить мастеров.

Ранее стало известно, что Пересильд стала абитуриенткой МШК. После этого девушка столкнулась с хейтом. Некоторые пользователи заявили, что равные возможности – миф, и обвинили актрису в использовании наследственной славы как трамплина для построения карьеры.

Однако на защиту девушки встала заслуженная артистка РФ Дарья Мороз. Она заверила, что Пересильд прошла все отборочные туры на актерский курс МШК на общих основаниях, а также призвала прекратить спекуляции на эту тему.

Читайте также


шоу-бизнес

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика