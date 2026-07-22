Анна Пересильд рассказала, что поступила в МШК из-за возможности сниматься в кино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актриса Анна Пересильд выбрала Московскую школу кино (МШК) из-за возможности получать профессиональную практику, продолжая сниматься в кинопроектах. Это стало ключевым аспектом для девушки, передает "СтарХит".

По ее словам, при выборе учебного заведения для нее было важно, чтобы там были определенные условия.

"Выбрала МШК, потому что не хотела пропадать. Я планирую учиться ответственно, это не просто какая-то формальность. Я хочу, чтобы это было честно", – отметила она.

Она также подчеркнула, что не хочет подводить мастеров.

Ранее стало известно, что Пересильд стала абитуриенткой МШК. После этого девушка столкнулась с хейтом. Некоторые пользователи заявили, что равные возможности – миф, и обвинили актрису в использовании наследственной славы как трамплина для построения карьеры.

Однако на защиту девушки встала заслуженная артистка РФ Дарья Мороз. Она заверила, что Пересильд прошла все отборочные туры на актерский курс МШК на общих основаниях, а также призвала прекратить спекуляции на эту тему.