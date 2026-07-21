Мороз заступилась за Пересильд, которую обвинили в поступлении в киношколу по блату

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Заслуженная артистка России Дарья Мороз заявила, что актриса Анна Пересильд прошла все отборочные туры на актерский курс Московской школы кино (МШК) на общих основаниях. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), призвав прекратить спекуляции на эту тему.

Ранее стало известно, что Пересильд стала абитуриенткой МШК. Однако после этого актриса столкнулась с нападками в свой адрес. Некоторые пользователи заявили, что равные возможности для всех – это миф, и обвинили Пересильд в том, что она использовала наследственную славу как трамплин для построения карьеры.

По словам Мороз, Пересильд, как и остальные абитуриенты, участвовала в отборочных испытаниях и показала блестящие результаты. Однако на финальный конкурс девушка не смогла приехать из-за съемочной смены в экспедиции.

"Это заранее было оговорено со мной и университетом", – подчеркнула она.

Сама Мороз, окончившая актерский факультет Школы-студии МХАТ, поделилась, что в свое время тоже пропустила конкурс из-за съемок в комедии "Фортуна" Георгия Данелии. В связи с этим первый год она училась платно по решению ректора школы Олега Табакова.

Вместе с тем Мороз высоко оценила профессиональные качества новой ученицы и назвала ее очень талантливым человеком.

"Для меня и для всей нашей педагогической команды большая удача, что она на курсе. Считаю эту тему закрытой. Спасибо за внимание!" – добавила актриса.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заступился за Юлию Савичеву, которую раскритиковали из-за нового образа. Пользователи негативно высказались о ее выступлении, заявив, что она вела себя на сцене как "рок-бунтарка".

Дворцов, в свою очередь, указал, что артистам свойственно менять образ и репертуар, а также назвал это "апгрейдом" для заказчика и самого артиста.