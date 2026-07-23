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02:44

Политика

Йеменские хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии

Фото: 123RF.соm/carrieannas

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы. – Прим. ред.) взяло на себя ответственность за удар по двум танкерам. Как утверждается, суда были атакованы за попытку прорвать морскую блокаду, введенную против Саудовской Аравии.

Согласно заявлению представителей вооруженных сил движения, целями стали саудовские нефтяные суда под названиями ENCELIA и LAYLA. Для нанесения ударов применялись беспилотные летательные аппараты, а также баллистические и крылатые ракеты.

Помимо этого, хуситы сообщили, что в ходе операции им удалось вынудить развернуться и покинуть зону блокады еще порядка 10 судов.

Ранее представители движения объявили полный запрет на проход кораблей через Красное море. Речь идет о блокаде всех израильских или связанных с Израилем судов. Члены движения предупредили, что такие корабли будут рассматриваться как военные цели.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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