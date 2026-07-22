Политолог Макаркин: отставка Сырского ослабляет позиции Зеленского

Александр Сырский официально уволен с поста главнокомандующего ВСУ, а на его место назначен Михаил Драпатый. Ранее свою должность покинул глава Минобороны страны Михаил Федоров. Как это повлияет на боевые действия и указывает ли происходящее на раскол в Киеве – в материале Москвы 24.

Смена караула

Александр Сырский покинул должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, рассказал в соцсетях глава страны Владимир Зеленский. На этот пост он назначил Михаила Драпатого, который ранее был командующим объединенными силами ВСУ.

Сырский подтвердил отставку в своем телеграм-канале, заявив, что доволен проделанной работой.





Александр Сырский экс-главнокомандующий ВСУ Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления.

По данным Associated Press, Зеленский пошел на перестановку из-за страха за собственный "авторитет" после увольнения министра обороны Михаила Федорова. С 16 июля обязанности последнего исполняет и. о. главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

Отставка Федорова спровоцировала митинги в его поддержку, а также против Сырского. Ранее журналисты сообщали о разногласиях между ними: бывший министр обороны делал акцент на современных технологиях и применении беспилотников, в то время как экс-командующий ВСУ настаивал на решении первоочередных задач по обеспечению армии. Сырский отмечал нехватку необходимой поддержки, тогда как экс‑глава Минобороны утверждал, что все требуемые ресурсы были предоставлены – проблема заключалась в их неэффективном использовании. На фоне недовольства украинцев Зеленский предлагал экс-главе Минобороны занять должность в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), однако он отказался.

В то же время назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ вызвало неоднозначную реакцию в украинских СМИ и военных кругах. В частности, его обвиняли на родине в допущении удара по учебному полигону в Днепропетровской области весной 2025 года, в результате которого, по данным Минобороны РФ, погибли до 150 украинских военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Кроме того, Драпатый получил порцию критики после того, как в 2021 году во время церемонии вручения переходящего меча королевы Великобритании встал на колено перед послом королевства Мелиндой Симмонс.

По данным украинского издания "Страна", против Драпатого уже восстала часть высшего командного состава ВСУ, которая была связана с его предшественником. В частности, недовольные "не считают нового главкома эффективнее себя". Также журналисты утверждают, что Зеленский на самом деле не желает передавать Драпатому полный контроль над украинской армией, оставив его за собой. Однако СМИ называют нового командующего "склонным к публичным демаршам", что он вполне может повторить в случае блокировок его инициатив.

"Конфликт трудно скрыть"

Назначение нового главнокомандующего ВСУ вряд ли приведет к каким-то изменениям на фронте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Все эти пертурбации <…> Киевский режим потряхивает изнутри – это понятно, это видно невооруженным взглядом.

По мнению посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, отставка Александра Сырского связана с борьбой за бюджет Минобороны Украины, который составляет порядка 100 миллиардов долларов. В частности, на них претендуют силы, которые поддерживают экс-главу ведомства Михаила Федорова, отметил дипломат.

В то же время экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем телеграм-канале отметил, что новому главнокомандующему вооруженными силами Михаилу Драпатому придется "значительно тяжелее, чем он себе представляет".

По словам первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, увольнение Сырского для Зеленского – сильный удар по политическим позициям. Глава Украины явно не хотел этой отставки, но не в первый раз вынужден уступать под давлением.

"Ранее он пытался уменьшить независимость антикоррупционных органов, но это привело к отставке ключевой фигуры в его окружении – Андрея Ермака. Сейчас он уволил главнокомандующего, который был ему полностью лоялен и явно не хотел уходить, что видно по его заявлению перед отставкой", – отметил Макаркин в беседе с Москвой 24.



По словам политолога, в связи с этим возник вопрос, связанный с должностью главы Минобороны. Зеленский не желает возвращать туда Михаила Федорова, потому что он не будет ему лоялен.

"Парламент страны ушел на каникулы, кандидатуры подлежат утверждению, поэтому сейчас министр обороны отсутствует, исполняет его обязанности Евгений Хмара. Зеленский хотел бы, чтобы он остался вместо Федорова, предложив последнему компенсацию – новую должность. Но согласится ли Федоров на что-либо, кроме министра обороны, – вопрос. И что делать с ним и его сторонниками в украинской политике и армии – тоже проблема. Зеленскому пришлось принять решение под серьезным давлением", – пояснил эксперт.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Драпатый начинал службу в последние годы существования СССР, и это дает свой отпечаток. В 2014 году в Мариуполе, когда украинская армия столкнулась с баррикадами, большинство украинских военных не были готовы применять силу против гражданских. Драпатый тогда пошел на прорыв, не обращая внимания на людей, был готов убивать. Он сделал свой выбор и с тех пор воюет, оказавшись готовым воспринимать людей с Востока как врагов, по отношению к которым для него все средства хороши.

По его словам, украинские политики и военные заинтересованы в том, чтобы не допустить развала управления, но личных амбиции отдельных фигур никто не отменял. Однако самому Зеленскому смещение с поста президента Украины пока не грозит. Такой поворот событий осложнит вступление страны в Евросоюз, объяснил политолог.

"Европа не любит перевороты. В 2014 году Януковича воспринимали как диктатора, перешедшего на сторону России и лишившего Украину европейского будущего, а Зеленский уже свой. Смещение президента было бы крайне неприятной новостью для Европы, а Украине неприемлемо идти на конфликт с ней. На кого менять? По Конституции – спикер Рады как временный президент, но выборы, по мнению Киева, сейчас проводить невозможно. Любое смещение – это внутренний хаос, риски внешнеполитические (отношения с Европой) и внутриполитические (армия). Украинский политический класс не готов к этому", – сказал Макаркин.



В то же время ослабление позиций Зеленского продолжается, но этот процесс может длиться долго. Украинские игроки не хотят доводить дело до серьезного внутреннего конфликта, высказал мнение эксперт.

"Протесты утихнут – главный аллерген в лице Сырского ушел. Федорову невыгодно призывать к революционным действиям – его обвиняют в контрпродуктивности, и отставки Зеленского он не требует. В Европе хотели бы, чтобы эта история побыстрее закончилась", – резюмировал Макаркин.

В свою очередь, военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов подчеркнул, что происходящие события указывают на серьезные проблемы в окружении главы Украины.

"Об этом говорит смена правительства и кадровая чехарда в армии. Серьезный конфликт между частью министерства обороны и главкомом вооруженных сил Украины уже трудно скрыть", – пояснил он в беседе с Москвой 24.



Эксперт также указал на наличие противостояния между министерством обороны, которое выступает за поддержку IT-компаний и развитие беспилотных систем, делая ставку на американские и европейские технологии, и Сырского, выступающего за сохранение традиционных подходов к закупке танков, артиллерии, бронетехники и ведения боя в классическом варианте.

"Сырский также замешан в кампаниях, связанных с мобилизацией и "людоловами", и все понимают, что именно он за этим стоял. Неудачи на фронте вызывали серьезное недовольство – депутат Марьяна Безуглая не раз обвиняла его во лжи, когда он через СМИ рассказывал, что украинские военные сохраняют позиции, а реально населенные пункты уже были освобождены российскими войсками", – добавил специалист.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Напряжение вокруг Зеленского нарастает. Когда снимали Федорова, Зеленский лично обзванивал всех командиров, чтобы не допустить перерастания решения в военный мятеж. Но прозападно настроенная часть населения Киева выходит на протесты, требуя возврата Федорова. Он амбициозная молодая фигура, активен, не идет на компромиссы с Зеленским, что указывает на его президентские амбиции.

При этом частая смена командования ведет к тому, что у армии пропадает доверие к командирам. Плюс солдаты понимают, что Драпатый не будет считаться с потерями, так как у него репутация "мясника", добавил эксперт.

Кнутов затруднился сделать прогноз, как чехарда в Киеве скажется на ситуации на фронте. Так или иначе, в Генштабе и Минобороны Украины есть советники из НАТО, которые в случае чего могут взять управление войсками на себя. Но до критической ситуации для российской армии в любом случае не дойдет, заключил Кнутов.

