В России могут появиться "чебупиво" и "чебургетик"

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Бренд "Горячая штучка" подал заявки на регистрацию четырех новых товарных знаков, среди которых "чебургетик", "чебусидр", "чебупиво" и "чебуквас". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, под новыми названиями компания сможет продавать различные напитки. Компания специализируется на замороженных полуфабрикатах и готовых продуктах, а ее продукция поставляется не только на российский, но и на зарубежные рынки.

Ранее корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России. Заявки на логотипы Genesis и Hyundai были поданы в 2024–2025 годах, а в июле 2026 года Роспатент принял положительное решение.

Теперь компания может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также готовить еду и напитки.