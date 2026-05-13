Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 17:30

Общество

Общественники в РФ предложили маркировать чипсы и сосиски

Фото: 123RF.com/mousefamily

В России предложили ввести обязательную маркировку с предупреждениями о вреде для ультрапереработанных продуктов питания, в том числе для колбасы и чипсов. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилось движения "Здоровое Отечество", пишет "Коммерсант".

Общественники предложили ввести маркировку по аналогии с табачными изделиями. По мнению авторов, это поможет снизить потребление в России продуктов с высокой степенью промышленной переработки и долю фальсификата в молочной продукции.

Кроме того, организация предложила сделать ГОСТы для продуктов питания обязательными. Особое внимание они уделили детскому питанию и молочной продукции. Также движение предложило запретить использовать опасные пищевые добавки, например, диоксид титана (E171), который также используется в производстве чипсов.

Среди прочих предложенных мер – создание в магазинах специальной полки для небольших фермерских продуктов и увеличение господдержки фермеров и небольших производителей.

Между тем ранее фермеры попросили отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и "ухода в тень" ряда хозяйств. Произошел кратный рост издержек и административной нагрузки. Внедрение системы потребовало от малых хозяйств увеличения штата и закупок оборудования.

Кроме того, система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но при этом не гарантирует подлинность содержимого.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика