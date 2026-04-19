В России введут новый ГОСТ на шиповник

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу обновленный государственный стандарт на плоды шиповника, предназначенные для реализации в торговых сетях и промышленной переработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

При этом новый ГОСТ придет на смену нормативу, действовавшему еще с 1995 года. Вводимые требования не распространяются на сырье, предназначенное исключительно для фармацевтической промышленности и изготовления лекарственных препаратов.

Новый стандарт предъявляет строгие требования к товарному виду продукции. В частности, ягоды должны быть чистыми, свежими, достигшими полной зрелости, без механических повреждений. Окрас плодов варьируется от оранжевого до ярко-красного, но обязан быть равномерным.

Документом впервые четко регламентированы размеры ягод: допустимая длина составляет от 0,7 до 3 сантиметров, диаметр – от 0,6 до 1,7 сантиметра. Кроме того, массовая доля посторонних растительных примесей, таких как веточки и листья, ограничена 1%. Отдельно оговаривается недопустимость излишней влажности урожая.

Также обновленный ГОСТ обязывает наносить на транспортную тару с шиповником специальную маркировку: знаки "Скоропортящийся груз" и "Ограничение температуры".

Ранее в России был принят ГОСТ на изготовление хвороста. Согласно тексту проекта, классическое тесто для хвороста предписано готовить из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Также стандарт впервые закрепил четкое определение маковника.

