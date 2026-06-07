OpenAI планирует крупнейшее обновление ChatGPT к сентябрю

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Компания OpenAI готовит самое масштабное обновление чат-бота ChatGPT с момента его запуска. Об этом сообщает Financial Times.

Перезапуск продукта произойдет на фоне планов компании по выходу на биржу, который руководство рассчитывает провести уже в сентябре. Текущая оценка компании составляет 850 миллиардов долларов.

Сейчас OpenAI переориентируется с потребительского рынка на бизнес-клиентов. Из-за этого приоритетность некоторых проектов, к примеру, функции покупок внутри ChatGPT и платформы генерации видео Sora, была снижена. На данный момент главная цель компании – превратить ChatGPT в "суперприложение", которое объединит инструменты для написания кода, ИИ-агентов и другие продукты.

"Мы разрабатываем персонального агента, который способен помогать во всех сферах жизни, с личными или рабочими задачами", – рассказал изданию ведущий специалист OpenAI Тибо Сотто.

Новое приложение будет доступно на мобильных устройствах, а также в десктоп- и веб-версии.

Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что искусственный интеллект не способен полностью заменить людей в сфере труда. По его словам, в 2022 году после запуска ChatGPT многие прогнозы компании сбылись, но опасения насчет социальных и экономических последствий оказались преувеличенными.

Он подчеркнул, что ИИ не заменит реальное общение, которое необходимо на многих должностях, и назвал "апокалипсис на рынке труда", которого опасаются некоторые компании, маловероятным.