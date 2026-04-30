30 апреля, 11:57

Политика

Медведев признался в частом использовании ИИ

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев часто пользуется искусственным интеллектом (ИИ). Об этом он рассказал на просветительском марафоне "Знание. Первые".

По словам политика, это удобно. Медведев также предположил, что большинство присутствующих, вероятно, делают то же самое.

Кроме того, Медведев задался вопросом, насколько люди могут доверять тому результату, который выдает ИИ.

"Верификация результатов искусственного интеллекта – это основной вызов, который стоит перед человечеством в области AI. Я за искусственный интеллект, но относиться к нему нужно настороженно", – заключил Медведев.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ходе судебного разбирательства по иску против OpenAI заявил, что ИИ может уничтожить все человечество, как в фильме "Терминатор". Одновременно с этим он также допустил позитивный путь развития, сравнив его со вселенной Star Trek.

Иск строится на обвинении компании в предательстве "изначальной некоммерческой миссии", которая предполагала работу на благо человечества. Однако ответная сторона утверждает, что предприниматель "проиграл борьбу за власть".

