ИИ-сервисы для стройки прошли новые этапы пилотирования в регионах РФ

В тестировании пилотирования ИИ-сервисов "Мониторинг хода строительства" и "Поиск коллизий в ЦИМ-моделях" приняли участие 11 регионов России, цифровые решения провели на реальных строительных объектах, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что цифровые инструменты помогают на ранних этапах находить ошибки и снижать риски на стройке.

"Такие технологии уже выходят за рамки отдельных пилотов и начинают работать в регионах, где есть запрос на повышение эффективности строительного контроля. Это вклад в более предсказуемые сроки и стабильное качество объектов по всей стране", – подчеркнул вице-мэр.

Сейчас при градостроительном комплексе столицы действует Центр искусственного интеллекта. Он образован для внедрения инновационных решений, а в 2025 году разработанные им сервисы прошли три волны опытной эксплуатации. В этом году завершился финальный этап их проверки.

В ходе тестирования участники смогли проверить функциональность, а также скорость работы ИИ – анализ занимает всего несколько минут. Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал на то, что технологии начинают работать в реальной жизни и давать конкретный результат. При этом важно не просто протестировать решения, но и сделать их частью современной стройки.

"Именно поэтому мы делимся экспертизой и привлекаем к участию в пилотировании регионы. Уже сейчас видно, что такие инструменты позволяют по-новому выстраивать контроль за проектами и делать его более прозрачным. В итоге мы не только разрабатываем новые технологии, но и влияем на сокращение сроков и повышение качества строительства", – отметил Овчинский.

В пилотировании приняли участие Ленинградская, Липецкая, Мурманская, Омская, Волгоградская области, Пермский край, республики Дагестан, Крым, Карелия, Еврейская автономная область, а также Москва. Тестирование также проходило на площадках ГК "ФСК".

"Мониторинг хода строительства" анализирует долю готовности объектов на всех этапах, при этом точность распознавания достигает 90%, а анализ занимает около двух минут. Это позволяет регулярно получать объективную картину по проекту и быстро реагировать, если происходят отклонения от графика.

"Поиск коллизий в ЦИМ-моделях", в свою очередь, помогает находить пересечения элементов в цифровых моделях здания – сравнивает 3D-модели инженерных систем и выявляет проблемные зоны с учетом их приоритета. Благодаря этому можно заранее устранить ошибки, которые могли бы привести к дополнительным затратам на этапе строительства.

Ранее на федеральной платформе "Атлас сервисно-инфраструктурных решений" Агентства стратегических инициатив стал доступен новый ИИ-сервис. Новая платформа способна за одну минуту анализировать цифровые информационные модели, выявляя пересечения конструктивных элементов и проектные ошибки. После завершения проверки она не только указывает на выявленные проблемы, но и предлагает решения для их устранения.

