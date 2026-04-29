29 апреля, 12:40

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как Москва заботится о людях с когнитивными нарушениями

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве для людей с когнитивными нарушениями работает 14 социальных домов и 2 геронтопсихиатрических центра. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"С 2021-го действует Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский", где молодые люди с ментальными особенностями проходят программу адаптации и получают необходимые навыки для дальнейшей самостоятельной жизни", – поделился мэр.

По его словам, 43 выпускника центра обрели дом и живут самостоятельно. При этом сейчас в "Гурьевском" проживают свыше 150 человек. Большинство из них трудоустроены, а порядка 20% – совмещают работу и учебу.

Вместе с тем Москва поддерживает горожан, ухаживающих за близкими дома. С 2023 года в городе работает уникальный Симуляционный центр на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Здесь обучают навыкам профессионального ухода за маломобильными и пожилыми людьми. В 2025 году обучение прошли больше 12 тысяч человек.

Также в столице реализуется проект "Школа родственного ухода". За 4 года в нем приняли участие свыше 7 тысяч москвичей.

Вместе с тем Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки. Столичные учреждения и некоммерческие организации (НКО) предлагают разные форматы заботы в зависимости от возраста, интересов и возможностей.

Чаще всего работа начинается с выстраивания общения внутри семьи. Специалисты обучают родителей альтернативной коммуникации – общению без слов. Для этого используются специальные карточки, системы знаков, жесты.

