27 апреля, 12:54

Мэр Москвы

Собянин: Москва помогает людям с инвалидностью в освоении новой профессии

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве развивают инклюзивные практики для комфортной жизни горожан с особенностями здоровья. В частности, горожанам с инвалидностью помогают в освоении новой профессии, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В столице проживает порядка 960 тысяч людей с инвалидностью, из них около 60 тысяч – дети. Их полноценная интеграция во все сферы города – наш приоритет", – написал он.

Как подчеркнул мэр, они могут получить образование, комплексную реабилитацию, работу, создать семью, заняться спортом и творчеством, а также принять участие в различных проектах.

В настоящее время в детсадах, школах и колледжах столицы учатся более 80 тысяч детей с особенностями здоровья. Кроме того, в Москве функционируют 16 специализированных школ и 8 реабилитационно-образовательных центров.

Люди с особенностями здоровья могут получить помощь в том числе в повышении квалификации и трудоустройстве. Для них разработано свыше 60 бесплатных образовательных программ. При этом обучение проходит под запрос конкретных работодателей.

Одной из площадок для развития профессиональных способностей стал чемпионат "Абилимпикс", указал Собянин. Его участники получают навыки на соревнованиях по профмастерству и возможность найти работу в лучших компаниях Москвы.

В 2026 году соревнования пройдут по 65 направлениям, 12 из которых – новые компетенции, которые востребованы у компаний. В частности, для промышленного сектора включили компетенции "Метрология" и "Кузовной ремонт", а по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия разработана компетенция "Техник-протезист".

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2026"

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

