Собянин: Москва помогает людям с инвалидностью в освоении новой профессии

В Москве развивают инклюзивные практики для комфортной жизни горожан с особенностями здоровья. В частности, горожанам с инвалидностью помогают в освоении новой профессии, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"В столице проживает порядка 960 тысяч людей с инвалидностью, из них около 60 тысяч – дети. Их полноценная интеграция во все сферы города – наш приоритет", – написал он.

Как подчеркнул мэр, они могут получить образование, комплексную реабилитацию, работу, создать семью, заняться спортом и творчеством, а также принять участие в различных проектах.

В настоящее время в детсадах, школах и колледжах столицы учатся более 80 тысяч детей с особенностями здоровья. Кроме того, в Москве функционируют 16 специализированных школ и 8 реабилитационно-образовательных центров.

Люди с особенностями здоровья могут получить помощь в том числе в повышении квалификации и трудоустройстве. Для них разработано свыше 60 бесплатных образовательных программ. При этом обучение проходит под запрос конкретных работодателей.

Одной из площадок для развития профессиональных способностей стал чемпионат "Абилимпикс", указал Собянин. Его участники получают навыки на соревнованиях по профмастерству и возможность найти работу в лучших компаниях Москвы.

В 2026 году соревнования пройдут по 65 направлениям, 12 из которых – новые компетенции, которые востребованы у компаний. В частности, для промышленного сектора включили компетенции "Метрология" и "Кузовной ремонт", а по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия разработана компетенция "Техник-протезист".