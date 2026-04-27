Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые необходимо достойно преодолевать. Однако нельзя зацикливаться только на запретах, заявил Владимир Путин в ходе Совета законодателей.

Президент обратил внимание, что законодательный процесс, несмотря на необходимость оставаться системным и творческим, не должен быть нацеленным только на адаптацию к текущим рискам.

По его мнению, излишняя сосредоточенность на ограничениях или разработке новых мер наказания для нарушителей, защищающих интересы потребителей, контрпродуктивна.

"Излишние барьеры тормозят развитие", – подчеркнул российский лидер.

В частности, законодательство должно быть гибким, современным и ориентированным на будущее, поскольку трудности временны, а Россия вечна, указывал на этом же собрании Путин.

Глава государства напомнил, что попытки расколоть российское общество оказались безуспешными. Более того, те силы, которые рассчитывали использовать политическое многообразие и различие позиций внутри страны как слабость, ошиблись.