27 апреля, 20:54Политика
Путин призвал не зацикливаться на запретах и наказаниях для нарушителей
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Россия сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые необходимо достойно преодолевать. Однако нельзя зацикливаться только на запретах, заявил Владимир Путин в ходе Совета законодателей.
Президент обратил внимание, что законодательный процесс, несмотря на необходимость оставаться системным и творческим, не должен быть нацеленным только на адаптацию к текущим рискам.
По его мнению, излишняя сосредоточенность на ограничениях или разработке новых мер наказания для нарушителей, защищающих интересы потребителей, контрпродуктивна.
"Излишние барьеры тормозят развитие", – подчеркнул российский лидер.
В частности, законодательство должно быть гибким, современным и ориентированным на будущее, поскольку трудности временны, а Россия вечна, указывал на этом же собрании Путин.
Глава государства напомнил, что попытки расколоть российское общество оказались безуспешными. Более того, те силы, которые рассчитывали использовать политическое многообразие и различие позиций внутри страны как слабость, ошиблись.