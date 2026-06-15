ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 млрд рублей

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Российские спецслужбы раскрыли мошенническую схему покупки акций российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, стоимость которых превышает 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФБС выяснила, что руководители кипрской брокерской фирмы Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.) и их сообщники приобрели права на акции публичных российских компаний, которые использовались до введения запрета на иностранных фондовых рынках. Таким образом, злоумышленники нарушили антисанкционный закон, согласно которому запрещается выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок на акции эмитентов из РФ.

"Подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере", – сказано в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Были проведены обыски по месту проживания злоумышленников в Москве и Санкт-Петербурге, а также в их офисах. В результате изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и свыше 100 миллионов рублей.

Троих злоумышленников арестовали, а еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее ФСБ РФ задержала в Москве организаторов масштабной схемы "бумажного НДС" с использованием фиктивных компаний. Злоумышленники контролировали сеть технических фирм, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Для функционирования схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статьям "Незаконное образование юридического лица" и "Неправомерный оборот средств платежей". Из-за преступных действий бюджетная система России недополучила более 1 триллиона рублей в виде налогов.

