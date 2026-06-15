15 июня, 15:09Технологии
Сообщение "Карандаш" прозвучало в эфире радио "Судного дня"
Фото: 123RF.com/serezniy
УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир слово "Карандаш". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи".
Новый сигнал зафиксировали в понедельник, 15 июня, в 13:10 по московскому времени.
Ранее радиостанция повторила два сообщения из 2021 года. В первой шифровке прозвучало слово "шарфотол". Второе сообщение – "медиумизм". При этом "шарфотол" было передано в радио 18 августа 2021 года, а "медиумизм" – 10 сентября того же года. Повтор сообщений произошел 11 июня 2026-го.
До этого радиостанция "Судного дня" передала в эфир слова "паранойя", "вигвам" и "оттягивание". Их можно было услышать 28 мая.