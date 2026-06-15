Сообщение "Карандаш" прозвучало в эфире радио "Судного дня"

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УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир слово "Карандаш". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Новый сигнал зафиксировали в понедельник, 15 июня, в 13:10 по московскому времени.

Ранее радиостанция повторила два сообщения из 2021 года. В первой шифровке прозвучало слово "шарфотол". Второе сообщение – "медиумизм". При этом "шарфотол" было передано в радио 18 августа 2021 года, а "медиумизм" – 10 сентября того же года. Повтор сообщений произошел 11 июня 2026-го.

До этого радиостанция "Судного дня" передала в эфир слова "паранойя", "вигвам" и "оттягивание". Их можно было услышать 28 мая.