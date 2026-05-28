28 мая, 16:10

Радио "Судного дня" вышло в эфир со словами "паранойя", "вигвам" и "оттягивание"

Фото: 123RF.com/viktorus

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир три новых сообщения. Через нее прозвучали слова "паранойя", "вигвам" и "оттягивание", сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает действия устройства.

Первое из трех сообщений прозвучало утром 28 мая. Затем, в 15:20 по московскому времени, радиостанция вышла в эфир со словом "вигвам", а через 14 минут она выдала сообщение "оттягивание".

Ранее радиостанция "Судного дня" вышла в эфир со словом "плодозвяк". Сигнал зафиксировали в 11:29 по московскому времени в пятницу, 22 мая.

Кроме того, она передала сообщение "суперзвезда". Слово можно было услышать в 11:28 14 мая.

