Зеленский пожаловался, что Запад мешает созданию украинской баллистической системы

Запад умышленно мешает созданию украинской баллистической системы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с местными СМИ.

"Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия", – цитирует политика РИА Новости.

Зеленский указал, что Москва препятствует этим планам "по понятным причинам", так же как и другие страны. Он объяснил, что причины кроются в бизнесе и конкуренции.

Ранее президент Украины направил в адрес лидера США Дональда Трампа и членов конгресса срочное письмо о том, что Киеву критически не хватает ракет для систем ПВО. Указывалось, что наихудшая ситуация сложилась с боеприпасами для систем ПРО, включая ракеты PAC-3 для Patriot.

