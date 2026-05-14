Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 12:22

Политика
Главная / Новости /

Шойгу: Украина должна вернуться к нейтральным и безъядерным основам

Шойгу рассказал, к каким основам должна вернуться Украина

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Украине необходимо вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным основам, которые прописаны в декларации о ее госсуверенитете от 1990 года. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что позиция России по Украине не поменялась. Устойчивый мир может быть установлен только при устранении всех первопричин конфликта, однако Киев постоянно подтверждает неспособность договариваться.

"Базовая причина – лицемерная поддержка ведущих европейских стран – членов ЕС и НАТО, которые намеренно затягивают конфликт и накачивают Украину оружием", – подчеркнул Шойгу, выступая на встрече секретарей Совбезов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

При этом Москва не отказывается от политико-демократического урегулирования ситуации, включая конструктивное посредничество других стран, указал секретарь Совбеза, добавил он. Шойгу также указал, что Россия продолжит добиваться признания возвращения территорий в состав России и обеспечения прав и свобод человека.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу. Кроме того, российский лидер указал, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта России и Украины, однако это в первую очередь дело двух стран.

Президент США Дональд Трамп также подчеркнул, что украинский конфликт "очень близок" к своему завершению. По его словам, он готов сделать все необходимое для разрешения ситуации на Украине.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика