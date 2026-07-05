РИА Новости: банки в России подняли ставки по краткосрочным вкладам

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Крупные банки в России подняли ставки по вкладам на три месяца после июньского заседания Центробанка. Об этом говорят данные "Финуслуг", с которыми ознакомилось РИА Новости.

ЦБ в июне по итогам заседания совета директоров уменьшил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила при этом пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики.

Средняя ставка по депозитам на три месяца на этом фоне выросла по состоянию на 3 июля до 13,5% годовых, еще 19 июня она была равна 13,44%. Такие изменения произошли в 20 крупных банках страны.

При этом ставки по вкладам на более длительный период снижаются. Например, доходность по вкладам на полгода упала на 0,08%, на год – на 0,07%.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк не видит чрезмерного роста сбережений россиян. По ее словам, при снижении ставки норма сбережений закономерно должна уменьшаться.