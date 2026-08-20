02:01Транспорт
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский аэропорт Внуково перешел на работу в особом режиме. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.
Данные меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В связи с этим в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 рейсов в неделю. При этом два дополнительных рейса будут выполняться по субботам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево. Обратно из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам.