Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский аэропорт Внуково перешел на работу в особом режиме. Рейсы принимаются и отправляются только по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В связи с этим в расписании возможны корректировки. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" с 17 октября увеличит частоту полетов из Москвы в Шанхай с 7 до 9 рейсов в неделю. При этом два дополнительных рейса будут выполняться по субботам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево. Обратно из Шанхая – по воскресеньям и понедельникам.