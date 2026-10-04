Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По словам собеседника агентства, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до 2 градусов. Это минимальное значение за весь период календарной осени текущего года.

В настоящее время в столице уже начало теплеть. В течение дня синоптики ожидают в городе до 11–13 градусов тепла, по области – от 9 до 14 градусов.

С 5 октября в Москве прогнозируется потепление. На следующей неделе температура воздуха будет на 2–3 градуса выше нормы, рассказал ранее метеоролог Александр Голубев. По его словам, 6 октября в Москве могут пройти небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе города.