Потепление ожидается в Москве с 5 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москвичей ожидает потепление с 5 октября. Температура воздуха составит плюс 13–15 градусов, рассказал РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, холодная и неблагоприятная погода постепенно смещается дальше на восток – сначала на Поволжье, а затем на Урал. На следующей неделе температура будет на 2–3 градуса выше нормы.

Однако во вторник, 6 октября, могут пройти небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе столицы.

При этом ночь на 2 октября стала самой холодной с начала осени в Москве. На опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до 3,2 градуса. В Подмосковье были зафиксированы заморозки.