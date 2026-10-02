Иосиф Пригожин рассказал о состоянии здоровья певицы Валерии

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Муж певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.), продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с Super прокомментировал состояние здоровья супруги.

Продюсер опубликовал в соцсетях фотографию артистки под капельницей, однако никаких подробностей не привел. В беседе с изданием Пригожин рассказал, что Валерия заболела.

"Наверное, вирус. Лечимся", – поделился продюсер.

Ранее актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что во время отпуска у нее внезапно появилась сыпь на ногах. Сначала она не могла понять, в чем дело. Однако позже выяснилось, что причиной стала ветряная оспа.

Бледанс призналась, что не понимает, где могла заразиться. По словам телеведущей, высыпания обычно не доставляют ей серьезного дискомфорта.