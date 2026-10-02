02 октября, 15:42Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о состоянии здоровья певицы Валерии
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/prigozhin_iosif
Муж певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.), продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с Super прокомментировал состояние здоровья супруги.
Продюсер опубликовал в соцсетях фотографию артистки под капельницей, однако никаких подробностей не привел. В беседе с изданием Пригожин рассказал, что Валерия заболела.
"Наверное, вирус. Лечимся", – поделился продюсер.
Ранее актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что во время отпуска у нее внезапно появилась сыпь на ногах. Сначала она не могла понять, в чем дело. Однако позже выяснилось, что причиной стала ветряная оспа.
Бледанс призналась, что не понимает, где могла заразиться. По словам телеведущей, высыпания обычно не доставляют ей серьезного дискомфорта.