Трамп назвал "интересной ситуацией" неудавшуюся казнь женщины в Теннесси

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал неудавшуюся казнь Кристы Гейл Пайк в штате Теннесси, назвав произошедшее "интересной ситуацией". Об этом сообщает RT.

30 сентября в тюрьме Нэшвилла сорвалась казнь Пайк. После двух доз смертельной инъекции и семи использованных игл она осталась жива. Защита предупреждала, что из-за тромбоцитоза препарат мог спровоцировать тромбы и лишние страдания.

Сейчас женщина в критическом состоянии в больнице, прогнозы неопределенны, а губернатор штата Билл Ли уже распорядился провести расследование и отменил другую казнь, намеченную на 2026 год.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной женщиной в Теннесси. В 1995-м, когда ей было 18, ее и сообщника признали виновными в убийстве 19-летней сокурсницы Коллин Слеммер. По версии обвинения, Пайк заманила девушку в уединенное место и вместе с соучастником пытала и убила ее.