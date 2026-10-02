В Киеве из-за повреждения мостов экстренно соберется Совет обороны

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Совет обороны Киева экстренно соберется из-за повреждения трех крупнейших автомобильных мостов через Днепр, что привело к транспортному коллапсу в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря киевской городской военной администрации Катерины Поп в эфире одной из украинских радиостанций.

Она подчеркнула, что у Южного моста повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. В настоящее время проводится оценка урона, а все необходимые данные будут переданы на заседание Совета обороны.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Киеве после взрывов начался пожар на одной из колонн Южного моста. Мэр города Виталий Кличко объявил, что движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено.

В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что в ночь на 2 октября российские военные поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр. Он использовался не только для переброски войск, но и для логистических поставок военных грузов украинским группировкам в Донбассе.

В результате в Киеве перекрыли три моста через реку: Южный мост и мост Патона – для проезда в обе стороны, а мост Метро – в направлении левого берега. Корректировки также коснулись движения автобусов и троллейбусов. Их частично перенаправили в Дарницкий и Подольский мосты.

